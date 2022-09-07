Путин объяснил, как Китай будет рассчитываться за газ Путин: рубль и юань будут использоваться в расчетах за газ с Китаем в равной пропорции

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума-2022

В расчетах за газ с Китаем в равной пропорции рубль и юань будут использоваться, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Накануне «Газпром» договорился с представителями Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) о переходе на расчет в национальных валютах при поставках «голубого топлива».

Глава российской компании Алексей Миллер заявил, что новый механизм оплаты поставок топлива стало взаимовыгодным, надежным и практичным решением, упрощающим проведение расчетов. По его словам, такой вариант сотрудничества станет примером для других компаний и «даст дополнительный импульс развитию экономик».

В августе стало известно, что экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» за семь месяцев вырос на 60,9%. В июле поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, при этом трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта.

Российский газ начал поставляться в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по «Силе Сибири» в конце 2019 года. Первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год. Так, в 2021 году «Газпром» поставил в Китаю по этой магистрали 10,39 млрд куб. м, на 390 млн кубометров превысив контрактные значения.

Напомним, что недружественные страны должны платить за российский газ с обязательной конвертацией валюты в рубли. В конце мая американское издание Politico заявило, что десять иностранных компаний открыли счета в Газпромбанке, чтобы выполнить условия Москвы об оплате поставок рублями.