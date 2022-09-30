Путин обвинил англосаксов в диверсиях на «Северных потоках»

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Президент РФ Владимир Путин

За диверсии на «Северных потоках» ответственны англосаксы, заявил президент России Владимир Путин, выступая на церемонии принятия новых субъектов в состав РФ. Он отметил, что теракты на нитках газопроводов — это действия Запада по разрушению европейской энергетической инфраструктуры.

Англосаксам мало санкций — они перешли к диверсиям, организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря. Они фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической структуры, — сказал президент.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что ЧП на «Северных потоках» должны быть расследованы на международном уровне. Произошедшее он назвал актом государственного терроризма. При этом он добавил, что не готов ответить на вопрос, будет ли Россия делиться с кем-либо информацией, которая указывает на причастность стран Запада к этим инцидентам. О таких данных упоминал глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

В НАТО, в свою очередь, назвали произошедшее на «Северных потоках» результатом диверсии. Альянс поддерживает проведение расследования инцидентов, поскольку они «вызывают глубокую озабоченность». Международный эксперт по энергетике Мехмет Доган предположил, что к ЧП может быть причастен Вашингтон.