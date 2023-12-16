Путин не пойдет на выборы от «Единой России» Миронов: Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин будет баллотироваться на выборы главы государства, которые пройдут в марте 2024 года, не от партии «Единая Россия», а как независимый кандидат, сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По его словам, которые передает РИА Новости, Путин будет собирать подписи.

Сегодня на собрании оргкомитета и будет объявлено, что он не идет ни от какой партии — ни от «Единой России», ни от нашей партии. Он будет собирать подписи, — отметил Миронов.

Депутат добавил, что собирать подписи за выдвижение Путина будет «Справедливая Россия» совместно с «Народным фронтом». Позднее на оргкомитете примут решение, в каких регионах партия будет собирать подписи за кандидата.

Ранее сообщалось, что в предвыборную команду Путина вошли 47 человек. В частности, в списке числятся фигурист Евгений Плющенко, телеведущая Юлия Барановская, олимпийская чемпионка Мария Киселева, писатель Захар Прилепин и народный артист Владимир Машков.

Путин ранее заявил, что в ходе президентской кампании — 2024 все должно проходить в соответствии с законом и на конкурентной основе. По словам главы государства, любое вмешательство извне должно пресекаться.