Путин не планирует встречу с приехавшим в Москву замгенсека ООН Песков: Путин не планирует встречу с приехавшим в Москву замгенсека ООН

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мартин Гриффитс

Президент России Владимир Путин не планирует встречу с приехавшим в Москву заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Гриффитс прибыл в Москву сегодня для переговоров, на которых будет обсуждаться зерновая сделка.

Встреча с замгенсека ООН не планируется, — сообщил Песков.

16 октября в Москве начались переговоры между Россией и представителями ООН по вопросам зерновой сделки. Как отмечалось накануне во всемирной организации, главная цель визита представителей ООН — попытка продлить сроки действия соглашения.

Сам Владимир Путин недавно заявил, что зерновая сделка будет расторгнута, если выявится факт использования для терактов гуманитарных коридоров, по которым вывозится зерно с Украины. Однако он отметил, что на данный момент такой информации нет. Президент также подчеркнул, что по данным ФСБ, скорее всего, взрывчатка для совершения теракта на Крымском мосту была отправлена морем из Одессы.