Путин назвал странным недопуск белорусских удобрений на мировые рынки

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Белорусские удобрения до сих пор не пускают на мировые рынки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По его словам, которые приводит РИА Новости, это происходит вопреки тому, что мировые рынки крайне нуждаются в такой продукции.

К сожалению, до сих пор блокируются поставки белорусских удобрений на мировые рынки. Очень странно, потому что мировые рынки, особенно в развивающихся странах, крайне нуждаются в этой продукции, — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что европейские компании сократили производство удобрений из-за нехватки российского природного газа, высоких цен на энергоносители и антироссийских санкций. Из-за высоких цен на энергоносители в связи с прекращением поставок через газопровод «Северный поток» предприятиям приходится сокращать объемы выпуска азотных удобрений, для производства которых используют природный газ.

До этого президент России в ходе саммита ШОС подтвердил готовность бесплатно передать 300 тысяч тонн удобрений в развивающиеся страны. Глава государства отметил, что 90% российского экспорта продовольствия идет в страны Азии, Африки и Латинской Америки. Он также призвал секретариат ООН повлиять на решение Еврокомиссии и потребовать от ЕС снять ограничения на экспорт российских удобрений в третьи страны.