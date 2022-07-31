Президент Владимир Путин заявил, что поставка гиперзвуковых комплексов «Циркон» в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым это оружие получит многоцелевой фрегат «Адмирал Горшков», сообщает ТАСС.
Глава государства отметил, что комплексы «Циркон» не имеют аналогов в мире и для них «нет никаких преград».
Их поставка в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат «Адмирал Горшков», — сказал президент.
Он добавил, что район несения службы корабля, оснащенного ракетами «Циркон», будет выбран с учетом интересов обеспечения безопасности страны.