Путин рассказал, когда ракеты «Циркон» поставят в ВС России Путин: поставка ракетных комплексов «Циркон» в ВС России начнется в ближайшие месяцы

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент Владимир Путин заявил, что поставка гиперзвуковых комплексов «Циркон» в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым это оружие получит многоцелевой фрегат «Адмирал Горшков», сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что комплексы «Циркон» не имеют аналогов в мире и для них «нет никаких преград».

Их поставка в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат «Адмирал Горшков», — сказал президент.

Он добавил, что район несения службы корабля, оснащенного ракетами «Циркон», будет выбран с учетом интересов обеспечения безопасности страны.