«У нас свободная страна»: Путин ответил на вопрос о возвращении Фридмана Путин напомнил о нормах закона и морали на фоне возвращении Фридмана в Россию

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия является свободной страной и ее граждане вправе сами выбрать место для проживания. Таким образом он ответил на вопрос о возвращении бизнесмена Михаила Фридмана в РФ. В ходе пресс-конференции по итогам саммита СНГ российский лидер подчеркнул, что если человек нарушил какой-то закон, то будет отвечать за свои действия перед судом. Трансляция выступления российского лидера доступна на сайте Кремля.

У нас свободная страна. И человек имеет право выбрать место жительства так, как он считает нужным для себя. Здесь нет никаких ограничений, и я не вижу ничего аморального. Вопрос в поведении того или иного человека, в действиях. Если эти действия таковы, что нарушают законы в России, то каждый должен за это отвечать, где бы ни находился, — сказал Путин.

При этом он отметил, что человек, уехавший из России, мог повести себя аморально в отношении родины, даже не нарушив закон. Президент считает в этом случае, что россиянин обязательно почувствует негативную реакцию со стороны соотечественников.

Как заявлял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, в отношении россиян, которые решат вернуться в РФ после релокации в другие страны, могут быть возбуждены уголовные дела по статье о госизмене. По его словам, речь идет о тех гражданах, кто негативно высказывался против России, а также финансировал ВСУ. Он предложил «подобрать то место, куда их лучше сразу отправлять».