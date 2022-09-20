Путин назвал Россию гарантом урегулирования в Приднестровье

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Президент РФ Владимир Путин

Россия является гарантом урегулирования в Приднестровье, заявил на церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Москва действует в строгом соответствии с договоренностями, заключенными с Молдавией.

Россия выступала и продолжает выступать гарантом приднестровского урегулирования. Кстати говоря, и в вопросах энергетической безопасности Молдавии мы действуем в строгом соответствии со всеми договоренностями, которые были основаны на предложениях молдавской стороны, — сказал Путин.

Глава страны подчеркнул, что развитие сотрудничества между Россией и Молдавией построено на принципах прагматизма и взаимной выгоды. Эти отношения отвечают коренным интересам народов двух стран, отметил Путин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые действия, угрожающие безопасности российских миротворцев в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), будут расцениваться как нападение на РФ.