Путин назвал приоритеты в работе российских полицейских Путин поздравил российских полицейских с праздником и назвал приоритеты в их работе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил работников МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел (ранее — День милиции). В своем обращении глава государства обозначаил приоритеты работы полицейских, а также отметил смелость, которую проявляют сотрудники внутренних органов, участвую в спецоперации на Украине. Поздавление опубликовано на официальном сайте Кремля.

Среди приоритетов — борьба с экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства, киберпреступностью. Уверен, что по каждому из этих и других ключевых направлений вы будете действовать наступательно и результативно, с честью служить закону и народу России, — сказал Путин.

Он также заявил, что сотрудники МВД России действуют мужественно, смело и решительно в ходе спецоперации, пресекая провокации и диверсии, обеспечивая общественный порядок в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, глава государства поблагодарил ветеранов внутренних дел за работу и опыт, который они продолжают передавать новым сотрудникам ведомства. По мнению Путина, преемственность важна для системы МВД.

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (до 2011 года — День милиции) является профессиональным праздником сотрудников Министерства внутренних дел РФ. Отмечается с 1962 года ежегодно 10 ноября. В этот день в 1917 году народный комиссар внутренних дел Алексей Рыков подписал постановление «О рабочей милиции». Название праздника было изменено после вступления в силу 1 марта 2011 года Федерального закона «О полиции».