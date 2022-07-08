Путин назвал ключевые приоритеты ТЭК Путин: ключевой приоритет ТЭК в России — это наращивание инфраструктуры для газификации

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Президент России Владимир Путин

Наращивание инфраструктуры для газификации регионов и диверсификации экспорта на юг и восток является ключевым приоритетом топливно-энергетического комплекса, заявил на совещании с кабмином президент России Владимир Путин. Он отметил: несмотря на санкционное давление со стороны Запада, ситуация в российском ТЭК остается стабильной и даже показывает рост по ряду ключевых показателей, но компании должны работать на долгосрочную перспективу, передает РИА Новости.

Реагируя на текущие вызовы, мы должны ритмично работать и над реализацией долгосрочных планов развития отрасли. Среди ключевых приоритетов — наращивание инфраструктуры для роста газификации российских регионов, а также для деверсификации экспорта на перспективные рынки юга и востока, — сказал Путин.

По его словам, которые передает ТАСС, добыча нефти в России с начала года выросла на 3,5%, а добыча газа с января по май сократилась на 2%. Так, уровень добычи нефти с газовым конденсатом в июне достиг 10,7 млн баррелей в сутки, это на полмиллиона баррелей больше уровня мая, добавил Путин.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев призвал в короткие сроки обеспечить импортонезависимость в областях, критически важных для устойчивого развития российского ТЭК. Он подчеркнул, что западные санкции показали серьёзную зависимость российской энергетики от иностранных технологий.