Путин назвал хищнической скупку продовольствия богатейшими странами

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Коллективный Запад хищнически ведет себя на мировом рынке продовольствия, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ. Глава государства подчеркнул, что стоимость продовольствия на мировом рынке вернулась на уровни начала года, но при этом на 40% выше, чем в 2020 году. Это, по словам Путина, прямое следствие политики богатейших стран мира, передает РИА Новости.

Стоимость продовольствия на мировом рынке вернулась на уровни начала года, но при этом на 40% выше, чем в 2020 году. И это прямое следствие — без всякого преувеличения — хищнической политики богатейших стран мира, которые продолжают активную скупку продовольствия, используя в том числе эмиссию, которую они постоянно проводят, — заявил Путин.

Президент отметил, что по результатам второго квартала этого года поставки продовольствия в США достигли $218,6 млрд против $185,1 млрд годом ранее. Путин сделал акцент на том, что объем американского импорта превышает экспорт на $22,3 млрд.

При этом, что важно, объем американского импорта превышает экспорт на $22,3 млрд. А в прежние годы экспорт превышал импорт, то есть сегодня в США завозят больше продовольствия с мировых рынков, чем продают, — добавил Путин.

Ранее президент США Джо Байден, выступая с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, выразил мнение, что Россия пытается свалить вину за продовольственный кризис на санкции. Американский лидер добавил, что необходимо продлить действие зерновой сделки по вывозу продовольствия с территории Украины, и призвал все государства не ограничивать его экспорт.

До этого Путин заявил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз. По его словам, Москва сделала все, чтобы сырье покинуло украинские порты и интересы голодающих стран были обеспечены. Глава государства сообщил о необходимости задуматься над ограничением вывоза зерна по этому маршруту.