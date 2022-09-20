Путин назвал дату ежегодного саммита ОДКБ Путин: ежегодный саммит ОДКБ пройдет в ноябре в Ереване

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Встреча лидеров государств — членов ОДКБ

Ежегодный саммит Организации Договора о коллективной безопасности пройдет в ноябре в Ереване, сообщил на встрече с послами иностранных государств президент России Владимир Путин. Текст заявления опубликован на сайте Кремля. По словам президента, по линии этой организации принимаются меры в связи с обострением обстановки на границе Армении и Азербайджана.

В ноябре в Ереване пройдёт ежегодный саммит Организации Договора о коллективной безопасности, — заявил президент.

Ранее стало известно, что передовая группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности разработала предложения по деэскалации конфликта на границе Армении и Азербайджана. Глава группы Анатолий Сидоров доложил министру Минобороны Армении Сурену Папикяну об итогах анализа обстановки в районах на приграничной территории двух стран. Между сторонами, как отметили в пресс-службе ОДКБ, прошел конструктивный обмен мнениями, а также были проработаны предложения по уменьшению возникшей напряженности.

Между тем секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что ОДКБ не оправдала ожидания Еревана, когда тот призывал к военной и военно-политической помощи. По его словам, азербайджанские военные должны быть выведены с территории Армении в полном объеме.