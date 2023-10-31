Путин сменил главу Вологодской области Путин назначил врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова

Фото: t.me/news_kremlin

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, сообщается на сайте Кремля. Он провел встречу с Филимоновым и уже бывшим главой региона Олегом Кувшинниковым.

Первого он поблагодарил за долгие годы работы и развитие региона, а второго поздравил с назначением. Путин выразил надежду на то, что область продолжит достигать успехов в прежнем же темпе.

Хочу поблагодарить вас (Кувшинникова. — NEWS.ru) за то, что вы сделали для Вологодской области. 12 лет — город преобразился, и вся область тоже, — подчеркнул президент.

Прежде Филимонов был зампредседателя правительства Московской области. При этом он подчеркнул, что хорошо знает Вологодскую область: там живут его родители и оттуда родом его супруга.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на пост замглавы Минцифры Дмитрия Угнивенко, который до этого занимал должность директора департамента реализации инфраструктурных проектов ведомства.

Кроме того, Мишустин освободил от должности главы Росавиации Александра Нерадько и назначил на его место Дмитрия Ядрова. Последний занимал разные должности в Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ, а в 2019 году перешел в Росавиацию, где координировал организацию использования воздушного движения.