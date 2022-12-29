Путин назначил прокуроров четырех новых регионов России

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил прокуроров в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, указ опубликован на портале правовой информации. Срок исполнения обязанностей новых прокуроров составит 5 лет.

На должность прокурора ЛНР назначен Глеб Михайлов, прокурором Запорожской области стал Кирилла Осипчука, в Херсонской области назначение получил Андрей Петров, в ДНР — Андрей Спивак.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о планах открыть в новых регионах РФ региональные министерства внутренних дел и главные управления. Он добавил, что в регионах также откроют 100 территориальных органов районного звена.

До этого свои территориальные учреждения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях открыл Банк России.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала приказ о формировании территориальных органов ведомства в новых субъектах Российской Федерации. Таким образом, на территории России будут действовать 89 управлений Роспотребнадзора.