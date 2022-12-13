Путин назначил председателя правления Общероссийского движения молодежи Путин назначил Гурова председателем правления Общероссийского движения детей и молодежи

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Григорий Гуров

Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра науки и высшего образования Григория Гурова председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Текст соответствующего указа опубликован на официальном сайте правовой информации.

Назначить Гурова Григория Александровича председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, — говорится в документе.

Указ вступает в силу сегодня.

До 2010 года Гуров занимался вопросами молодежной политики, работая в муниципальных и коммерческих организациях в Ставрополе. В период с 2010 по 2016 год он занимал должности в департаменте по вопросам внутренней политики в аппарате полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.

В 2017 году Гурова назначили заместителем директора Российского центра содействия молодежному предпринимательству в Москве, после чего он три года работал в Федеральном агентстве по делам молодежи, где в 2020 был назначен заместителем руководителя.

В сентябре президент России Владимир Путин поручил ежегодно выделять из федерального бюджета около 21,4 млрд рублей на Общероссийское движение детей и молодежи. Дополнительно ежегодно планируется выделять 383 млн рублей на методическое и организационное сопровождение реализации программы развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России».