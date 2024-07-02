Путин назначил нового замглавы ФСИН Путин назначил Сергея Щербакова новым замдиректора ФСИН

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Щербакова новым заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), он опубликован на официальном сайте правовых актов. Документ вступает в силу с момента подписания.

Назначить Щербакова Сергея Валерьевича заместителем директора ФСИН, — сказано в документе.

До этого Щербаков трудился в аппарате зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко. Как выяснил ТАСС, на новой должности он займется цифровой трансформацией ФСИН и внедрением новых технологий в уголовно-исправительную систему.

В апреле «Ведомости» писали, что Федеральная служба исполнения наказаний разработает информационную систему «Паноптикум», которая будет использоваться для сбора и хранения информации об осужденных, обвиняемых и подозреваемых. Стоимость работ оценили в 470 млн рублей.

ФСИН объявил о поиске разработчика соответствующего программного обеспечения. Конкурс опубликован на портале госзакупок от департамента Москвы по конкурентной политике. Завершить разработку планируют к 13 марта 2025 года.

Ранее директор ФСИН Аркадий Гостев жаловался, что некомплект сотрудников в ведомстве составляет «серьезные» 19%. Как он объяснил, при недостатке кадров растет нагрузка, психологическая и физическая усталость работников.