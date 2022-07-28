Путин назначил нового заместителя главы Минобороны

Фото: Павел Герасимов/РИА Новости

Генерал-полковник Виктор Горемыкин

Президент РФ Владимир Путин назначил начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем министра обороны — начальником Главного военно-политического управления ВС РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу со дня его подписания.

Назначить генерал-полковника Горемыкина Виктора Петровича заместителем министра обороны РФ — начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе.

Виктор Горемыкин родился 4 февраля 1959 года. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Академию федеральной службы контрразведки РФ, Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Проходил службу в ГУК МО РФ с 2000 года, должность начальника этого управления занимал с апреля 2009 года. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, Мужества, Дружбы. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».

Ранее президент России назначил нового заместителя главы Министерства внутренних дел России, которым стал Владимир Кубышко. До 1992 года Кубышко проходил службу в вооруженных силах, а в 1998 году начал службу в органах внутренних дел. В основном он занимался работой, связанной с кадрами.

Так, с 2002 по 2005 год Кубышко возглавлял управление кадров и воспитательной работы Московского университета МВД России, с 2005 по 2010 год занимал должности заместителя и первого замначальника департамента кадрового обеспечения МВД России, а в 2011 году стал начальником департамента государственной службы и кадров Министерства внутренних дел РФ.