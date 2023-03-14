Путин напомнил, что Запад «водил за нос» Россию по теме Донбасса Путин: Россия уговаривала Запад решить проблемы Донбасса мирным путем, но ее обманывали

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Россия уговаривала Запад решить проблемы Донбасса мирным путем, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими в Улан-Удэ. Однако, по его словам, которые приводит ТАСС, европейские партнеры «водили за нос» Москву по этому вопросу.

Мы же восемь лет пытались уговорить наших так называемых партнеров мирным способом решить проблему Донбасса. Сейчас выясняется, что они просто водили нас за нос, — сказал Путин.

По словам главы государства, национализм на Украине подогревался долгое время с Запада. Однако РФ опиралась на тех, кто считал себя «частью русского мира на Украине», отметил Путин.

Москва десятилетиями пыталась наладить отношения с Киевом, напомнил российский лидер. Однако, как указал президент, после государственного переворота в 2014 году ситуация принципиально изменилась и началось истребление тех, кто выступал за «нормальные отношения».

Путин подчеркнул, что сейчас Россия на Украине борется за Русский мир. По его словам, многонациональная страна не может бросить людей, проживающих там.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставленные Россией цели на Украине сейчас можно достичь только военным путем. Он подчеркнул, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет.