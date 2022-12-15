В России продлят льготную ипотеку Путин поручил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2024 года и увеличить ставку до 8%

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Программа льготной ипотеки в России будет продлена до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8% вместо нынешних 7%, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, основным инструментом при этом станет семейная ипотека под 6% — в следующем году ее распространят на семьи с двумя детьми, не достигшими 18 лет.

Россия будет сворачивать механизмы льготной ипотеки, но сделает это плавно, — подчеркнул Путин.

Кроме того, для жителей новых регионов РФ будет предоставлена льготная ипотека на новое строительство по ставке 2%, а промышленную ипотеку распространят на строительство и модернизацию производственных площадок.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев рассказал о том, что срок действия программы по выдаче льготной ипотеки под 7% годовых истекает 31 декабря 2022 года. По его словам, новых мер поддержки первичного рынка жилья не планируется.

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков ранее заявил, что отмена льготной ипотеки под 7% на первичном рынке направлена не против граждан, а против застройщиков, пользовавшихся этой мерой во вред клиентам. По его словам, вместо снижения цен они использовали различные механизмы, в том числе субсидированную ипотеку, перегревая таким образом рынок.