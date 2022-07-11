Путин и Эрдоган встретятся на высшем уровне

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили на сайте Кремля. В администрации президента РФ указали, что в ближайшее время «намечается» российско-турецкая встреча на высшем уровне.

В преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне лидеры рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес, — сказано в сообщении.

Темами разговора глав государств стали активизация экономического сотрудничества, наращивание объёмов торговли и использование в расчётах национальных валют, а также продолжение бесперебойных поставок российских энергоносителей.

Стороны также обсудили текущую ситуацию на Украине, а также подискутировали насчет обеспечения безопасности движения судов в Черном море. Кроме того, лидеры обменялись мнениями по вопросу экспорта зерновых культур.

В заключение российский президент поздравил турецкого коллегу и народ с праздником Курбан-байрам.

Ранее Путин заявил, что Москва готова обеспечить бесперебойную перевозку украинского зерна, однако для полноценного консенсуса не хватает конструктивной позиции Киева. По его словам, ВСУ должны разминировать порты отгрузки и близлежащую акваторию.