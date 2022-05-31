Путин обсудил с Алиевым Карабах и двустороннее сотрудничество Путин и Алиев обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным / Фото Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с главой республики Ильхамом Алиевым, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Лидеры стран обсудили ход реализации договоренностей России, Азербайджана и Армении, связанных с налаживанием в Карабахе мирной жизни, разблокированием экономических связей и транспортных коммуникаций. Также была затронута тема двустороннего сотрудничества.

Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее углубление российско-азербайджанского стратегического партнерства, в том числе с учетом итогов официального визита президента Азербайджана в Москву в феврале 2022 года, — сообщили в Кремле.

Алиев также проинформировал российского лидера о состоявшейся 22 мая в Брюсселе встрече с премьером Армении Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Кроме того, стороны условились продолжать регулярные контакты на различных уровнях.

Ранее Алиев заявил, что делимитация армяно-азербайджанской границы автоматически положит конец территориальным претензиям реваншистских сил в Армении. 24 мая состоялось первое заседание комиссии по делимитации государственной границы между странами.