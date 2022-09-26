Французский актер получил российское гражданство Путин дал российское гражданство французскому актеру Сиу

Фото: Социальные сети Оливье Сиу

Оливье Сиу

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство французскому актеру и сценаристу Оливье Сиу, говорится в тексте соответствующего указа, опубликованного на портале правовой информации. Француз снялся во многих российских фильмах и сериалах, включая «Кухню в Париже», а также телешоу «Форт Боярд».

Сиу Оливье, Владимир, Шарль, родившийся 18 июля 1973 года во Франции, — говорится в документе.

Ранее стало известно, что российское гражданство также получил бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Он принес присягу гражданина РФ. После этого жена Сноудена Линдси Миллс выразила желание вслед за мужем получить гражданство России, рассказал адвокат спецагента Анатолий Кучерена. Юрист добавил, что их дочь, родившаяся в РФ, получила российское гражданство по рождению.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Сноуден сам попросил о предоставлении российского гражданства. В 2020 году адвокат экс-сотрудника американской разведки заявил о его желании стать гражданином РФ.