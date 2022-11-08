«Пусть помечтает»: в СФ ответили на требования Зеленского к России Сенатор Цеков назвал головокружительными требования Зеленского к России

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сенатор от Крыма Сергей Цеков

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выдвинул невыполнимые условия для переговоров с Москвой. Представитель Совфеда напомнил, что в список требований украинского главы вошло возвращение Киеву Крыма, ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Зеленский выдвинул условия для переговоров, по которым диалог с Москвой невозможен в принципе. Особенно по поводу «возвращения» Украине российских регионов — Крыма, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Пусть помечтает. Рассказывает, что Крым вернется в состав Украины, — заявил Цеков.

По мнению сенатора, Зеленский испытывает «головокружение» от общения с западными союзниками. Член Совфеда считает, что президент Украины возомнил себя «глашатаем мирового сообщества». При этом, как отметил Цеков, именно Зеленский довел Украину до состояния «катастрофы».

Руководство Украины запугано, им приказали изобразить готовность к переговорам — они и говорят. Они до сих пор верят, что смогут победить, зачем их слушать? — поинтересовался Цеков.

Ранее Зеленский в своем обращении к мировому сообществу напомнил, что Киев рассмотрит вариант мирных переговоров с Россией при выполнении целого ряда условий. Он пояснил, что речь идет о возвращении всех вошедших в состав РФ бывших территорий, а также о компенсации всех убытков, которые понесла страна в ходе СВО. Глава государства при этом указал на то, что обязательным условием также является «уважение к уставу ООН».