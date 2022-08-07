Пушков раскритиковал западные СМИ из-за высказываний о Путине

Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/Global Look Press

Владимир Путин

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал британскую газету The Times, которая обвинила правозащитную организацию Amnesty International в работе на президента России Владимира Путина. Британскую прессу возмутило то, что общественники выпустили доклад, осуждающий действия украинских военных в ходе специальной операции России. Парламентарий назвал западных журналистов «передовым отрядом неолиберальной диктатуры».

Западные СМИ как передовой отряд неолиберальной диктатуры. Из всех институтов западного общества за последние 30 лет масс-медиа деградировали более всего, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь также осудил опубликованный доклад.

Читатели британской газеты Daily Mail ранее выразили свой шок и недовольство после публикации доклада правозащитной организации Amnesty International о военных преступлениях украинской армии. Британцы возмутились тем, что украинская армия ведёт свой народ на убой целенаправленно. Некоторые отметили, что Зеленский уничтожает страну, чтобы потом уехать в свой особняк во Флориду. Многие обрадовались, что появилась более правдивая информация, чем та, которую подаёт украинское правительство.