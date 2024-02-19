Пугачева и Галкин могут лишиться замка из-за нового закона о фейках Депутат Гусев призвал изъять замок Пугачевой и Галкина по новому закону о фейках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы должны проверить, можно ли изъять замок певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по новому закону о конфискации имущества, заявил депутат Дмитрий Гусев в Telegram-канале. По его словам, эти артисты идут против своего народа. За подобные действия они должны нести ответственность, добавил политик.

Предателям — забвение. Народные артисты идут против народа. За такое надо нести ответственность. Дворец Галкина и Пугачевой пора конфисковать за фейки об армии. Закон для этого есть. Правоохранительные органы должны проверить, возможны ли такие санкции. Если да, конфисковать их замок немедленно, — заявил Гусев.

Вместе с тем депутат призвал лишить Пугачеву звания народной артистки. Он также заявил о необходимости ее недопуска к эфиру. Для таких артистов важны не имущественные богатства, а популярность, поэтому забвение является их главным страхом, добавил депутат.

Ранее телеведущий Тигран Кеосаян подверг резкой критике знаменитую пару, отметив, что не может воспринимать подобных людей. Он возмутился, почему эти «патриоты Израиля» прибыли на Кипр, а не вступили в ЦАХАЛ, чтобы повоевать за «новую родину».

14 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества у лиц, осужденных за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ и за преступления против государства. Конфискации будут подлежать лишь деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления или использованные для осуществления противоправной деятельности.