«Протухшая колбаса»: Медведев дал оценку Шольцу Медведев призвал Шольца встать на колени и покаяться перед украинцами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале после слов канцлера ФРГ Олафа Шольца о сильной Украине призвал его встать на колени и перед ней покаяться. По словам экс-президента РФ, немецкий политик виновен во вранье, бездарной политике и возрождении нацизма.

Призывы «протухшей ливерной колбасы» Шольца к российскому лидеру Владимиру Путину признать силу Украины Медведев назвал «откровенной пургой» и заинтересовался, в чем же она заключается: в «фонтанирующей коррупции», в расхищении западной помощи командой Зеленского или в умирающем народе. За это, по мнению Медведева, Шольцу следует покаяться перед украинцами.

За вранье про неизбежную «перемогу». За то, что обрек их на истребление, заодно пожертвовав благополучием вверенных ему немцев. За возрождение нацизма в форме бандеровщины. За неописуемую бездарность управления, — отметил Дмитрий Медведев.

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов ранее отметил: ему непонятно, почему Олаф Шольц потребовал у Владимира Путина признать, что Украину нельзя поставить на колени. Политик подчеркнул, что Россия никогда не ставила и не ставит такой задачи. По словам Миронова, Киев давно стоит на коленях, и в этом унизительном положении он оказался благодаря своим европейским и американским «друзьям». В том числе Германии.