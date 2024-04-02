«Противник хитер и умен»: в ГД раскрыли метод борьбы с беспилотниками ВСУ Депутат Журавлев: справиться с дронами ВСУ помогут системы наблюдения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1»

Простейшие системы наблюдения за воздушным пространством позволят обезопасить российские города от беспилотников ВСУ, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, в нынешней ситуации повсеместное размещение средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы дорого и бессмысленно.

Противник хитер и умен, и их система беспилотных летательных аппаратов модернизируется достаточно быстро. Надо понимать, что с каждым запуском они просто прощупывают нашу систему ПВО, стараясь найти ее бреши. Противостоять ей можно лишь повсюду устанавливая ПВО и системы радиоэлектронной борьбы, но это в каждом городе страны, конечно, дорого и бессмысленно. Прежде всего стоит, конечно, сделать простейшие системы наблюдения за воздушным пространством на низколетящие цели. Такие системы сделать не так сложно. Линию такого обнаружения мы можем установить по всей границе и линии соприкосновения непосредственно с Украиной. Это тоже реально сделать, — заявил он.

Журавлев добавил, что для борьбы с диверсионными группами нужно ужесточать миграционную политику и выявлять экстремистов. По его словам, по-прежнему имеются факты, когда приезжают противники СВО, а им «почему-то дают зеленый свет».

Ранее сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который запустил беспилотный летательный аппарат рядом с судостроительным заводом в Выборге Ленинградской области. Мужчина запустил квадрокоптер около предприятия, несмотря на действующий запрет использования БПЛА. У него изъяли дрон марки DJI Mavic 2 Pro L1P.