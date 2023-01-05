«Прощения не будет»: депутат осудил поведение Галкина на концерте в Дубае Депутат ГД Соловьев осудил Галкина за проукраинский лозунг на концерте

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Максим Галкин

Ответ на проукраинское приветствие, который позволил себе юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), это шаг к пропасти и приговор, заявил член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в разговоре с NEWS.ru. Он подчеркнул, что в таком поведении нет ничего смешного.

Это приговор себе как гражданину, иностранный агент Галкин все еще не осознает и не отдает себе отчета в том, что нет ничего смешного, когда зал приветствует его неонацистское приветствие ликованием... Я считаю, что Галкин берет пример со своего коллеги по цеху комика Зеленского, делает шаги к пропасти, после которой уже нет возврата. Прощения не будет, — сказал Соловьев.

Галкин ранее произнес проукраинский лозунг во время концерта в Дубае. Перед репликой артист объяснял со сцены, что его «попросили быть нейтральным», но он уже не может. После его слов аудитория устроила овацию.

Сергей Соловьев ранее осудил за такое же действие певца Валерия Меладзе. В Сети появилось видео, на котором Меладзе общается со зрителем и шепотом отвечает на проукраинское приветствие по просьбе фаната. Ответ артиста не слышен, поскольку он убрал микрофон в сторону, но слушатель выразил певцу одобрение и назвал его красавчиком.