«Прореживание человечества»: Пушков о появление смертоносной инфекции Пушков: инфекцию STSS создали в лаборатории для «прореживания» человечества

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Новая инфекция STSS, которая распространяется в Японии, могла быть создана в лаборатории по производству смертоносных штаммов для «прореживания человечества», заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его мнению, необходимо усилить меры по контролю над авиарейсами, на которых в Россию прибывают пассажиры из Японии.

В Японии неизвестно откуда возникла новая смертоносная эпидемия. Хотя, собственно, почему неизвестно: Билл Гейтс обещал нам всем новую пандемию уже давно — последний раз, по-моему, в Давосе. К его обещаниям следует отнестись серьезно. Похоже, секретные лаборатории по производству смертоносных штаммов с целью «прореживания» человечества работают, не покладая рук, — считает Пушков.

Он объяснил, что контроль за рейсами необходим для того, чтобы «в случае дальнейшего распространения инфекции, не опоздать». Сенатор добавил, что «бактерии, как и вирусы, летают самолетами».

Ранее японские врачи начали фиксировать распространение стрептококкового токсического шока (STSS) по территории страны. Уровень смертности от данного заболевания составляет почти 30%. При этом врач-иммунолог Владислав Жемчугов отмечает, что четкого симптома у этого заболевания нет, так как стрептококк способен вызывать широкий спектр болезней.