В России проиндексируют пенсии работающим пенсионерам Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

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Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который предусматривает возобновление процедуры индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Депутаты проголосовали за решение единогласно, передает корреспондент NEWS.ru.

Это решение сохранит в экономике сотни тысяч наших работоспособных граждан. Которые уже в этом году, на будущий год будут выходить на пенсию, но останутся работать и в экономике, и в социальной сфере — учителями, врачами, дефицит которых, мы с вами знаем, очень большой, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что соответствующие приоритеты президента России Владимира Путина указывают на то, что страна является социальным государством. Даже в условиях больших расходов Москва делает все, чтобы поддержать людей труда старшего поколения.

Индексация пенсий для указанной группы граждан будет проводиться каждый год наравне с выплатами пенсионерам, оставившим рабочую деятельность. При этом подчеркивается, что для осуществления изменений в рамках предложенной нормы необходимо выделить из бюджета около 96,45 млрд рублей в 2025 году, 177,03 млрд — в 2026-м и 260 млрд — в 2027-м.