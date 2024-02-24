«Проблемы с головой»: Медведев о Мелони, обвинившей РФ в нападении ХАМАС Медведев связал слова Мелони о вине РФ в атаках ХАМАС с фашистскими генами

Фото: Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джорджа Мелони

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте Twitter (X) заявил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони имеет какие-то «особенные проблемы с головой». Таким образом он прокомментировал ее высказывание, в котором она обвинила Россию в нападении ХАМАС на Израиль. Медведев также заявил, что число «полудурков» в странах Запада растет день ото дня.

Число полудурков во власти в странах Запада растет день ото дня. Это какие-то особенные проблемы с головой. Ну или, может, проявились скрытые гены фашистского прошлого, — заявил Медведев.

Ранее Мелони заявила, что начало специальной военной операции на Украине стало «зеленым» сигналом для атаки на Израиль. По мнению премьера Италии, начало СВО стало серьезным нарушением международной системы, которое «неизбежно» привело бы к подобным событиям в других частях мира. Политик также констатировала, что важную роль в этом сыграл факт несоблюдения правил со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Премьер-министр Италии уверена, что конфликты будут вспыхивать в различных частях мира и дальше. По ее словам, это будет продолжаться, пока на Украине «не установят справедливость».