«Признаков нет»: Рябков о возможности улучшения отношений с США при Трампе Рябков: улучшения отношений России и США в случае победы Трампа не ожидается

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Признаков того, что отношения Москвы и Вашингтона могут улучшиться в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, нет, сказал замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». Он напомнил, что в прошлый президентский срок Трампа политика США в отношении РФ была значительно жестче, чем у его предшественника Барака Обамы.

Признаков того, что в случае его победы на предстоящих выборах что-то поменяется в благоприятную сторону в плане подхода к России и вообще политика США на российском направлении станет более здравой и ответственной, нет. Положительные прогнозы строить по большому счету не на чем, хотя кому-то просто хочется верить в лучшее, — сказал дипломат.

Он добавил, что до выборов в США еще «долгий путь». По словам Рябкова, в ходе избирательной кампании возможны любые неожиданности, но Москва может за ними лишь наблюдать, отслеживая важные для себя моменты.

Дипломат также оценил обещание Трампа урегулировать конфликт на Украине за один день в случае прихода к власти. По мнению Рябкова, это следует воспринимать только как фигуру речи. Он усомнился в том, что у американского политика есть какой-либо эффективный и работоспособный план.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказал предположение, что в случае победы Трампа на выборах взаимоотношения США и России не изменятся. Он отметил, что внешняя политика США может измениться при Трампе, но она все равно будет носить антироссийский характер.