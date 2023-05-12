Пригожин пригласил Шойгу в Артемовск Пригожин пригласил Шойгу в Артемовск, предложив оценить обстановку на месте

Фото: t.me/concordgroup_official

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление предпринимателя Евгения Пригожина, в котором он пригласил главу Минобороны Сергея Шойгу в Артемовск. В документе сказано, что прибытие министра необходимо для того, чтобы он самостоятельно оценил сложившуюся в населенном пункте обстановку.

Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также Ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу Вас прибыть на территорию н. п. Бахмут, находящуюся под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку, — говорится в документе.

В документе также сказано, что в настоящее время подразделения ЧВК «Вагнер» контролируют более 95% населенного пункта и продолжают наступление. По информации Пригожина, на флангах ЧВК «Вагнер», где находятся подразделения ВС РФ, противник предпринял ряд успешных контратак.

Ранее Пригожин сообщил, что бойцы частной военной компании «Вагнер» 11 мая продвинулись в Артемовске на 220 метров. По его словам, под контролем ВСУ в этом городе остается площадь 2,18 квадратного километра. До этого боец ЧВК «Вагнер» заявил, что Артемовск практически взят под контроль российских сил. По его словам, до въезда в город осталось около 740 метров.