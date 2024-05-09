Президент Кубы пожелал Путину успехов в проведении СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин c Мигелем Диас-Канелем Бермудесом (справа) и его супругой

Президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил поддержку российскому лидеру Владимиру Путину в проведении специальной военной операции, пишет ТАСС. Он пожелал РФ успехов в проведении СВО. Кубинский лидер во время встречи с президентом Путиным в Москве подчеркнул, что страна считает россиян друзьями и братьями.

Диас-Канель отметил, что Российская Федерация всегда может рассчитывать на поддержку со стороны Кубы. Он также осудил «геополитическую манипуляцию, осуществляемую правительством Соединенных Штатов, и угрозу расширения НАТО к границам России».

Президент Кубы прибыл в Москву 7 мая для рабочего визита, на котором обсуждались вопросы двусторонней повестки дня. 8 мая он принимал участие в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета, а 9 мая присутствовал на параде ко Дню Победы на Красной площади.

Ранее также сообщалось, что Путин вместе с приглашенными лидерами после парада принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Затем для глав зарубежных делегаций в Кремле прошел прием от имени президента РФ.