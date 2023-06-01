Вассерман назвал преступлением желание Санду пригласить ВСУ в Молдавию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в комментарии NEWS.ru назвал преступлением против своего народа заявление президента Молдавии Майи Санду о возможности допустить на территорию страны украинских военных, чтобы оказать помощь Киеву в ведении боевых действий. При этом парламентарий добавил, что ВСУ являются террористической организацией.

Это заявление президента Молдавии — преступление против народа Молдавии. Ввязывать свою страну в военные действия вообще сомнительно, а выступать на стороне террористической организации Украины — это нарушение всех общепризнанных норм, законов и здравого смысла. На территории Молдавии это преступники могут проводить карательные операции против местного населения, им не привыкать, — заявил Вассерман.

По словам депутата, украинские военные могут использовать склады с боеприпасами в Колбасне. Даже с тем учетом, что у большинства из снарядов уже истек срок годности.

Для Украины, испытывающей хроническую нехватку боеприпасов, Колбасна очень лакомое место. <...> Украина постоянно обстреливает новые регионы России, а Санду предлагает им взорвать своих сограждан, поскольку, если взрыв будет в Колбасне, то пострадает не только Приднестровье, но и сама Молдавия. Либо Санду хочет соучаствовать в терроре. И то и другое — определенно преступление, — говорит Вассерман.

Также депутат отметил, что в Приднестровской Молдавской Республике не раз на референдумах высказывали не только нежелание «ложиться» под Румынию, но и желание войти в состав Российской Федерации.

Санду 1 июня объявила о готовности своей республики предоставить территорию в качестве помощи армии Украины, намекая на Приднестровье. Это заявление было сделано в контексте конфликта между Украиной и Россией.