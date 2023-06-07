Правозащитники поддержали запуск курсов русского языка для детей мигрантов Фадеев: СПЧ поддержал запуск бесплатных курсов русского языка для детей мигрантов

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев заявил, что СПЧ поддерживает запуск бесплатных курсов по русскому языку для детей мигрантов до того, как их принять в школу, передает РИА Новости. Он отметил, что согласно законодательству дети имеют право учиться в школе, но не смогут обучаться там без знания русского языка.

Похоже, что половина детей с миграционной историей, это и граждане России и те, кто не получил гражданство, похоже, от половины до 3/4 этих детей знают русский плохо или не знают совсем, и учиться они не могут, не зная языка, — сказал Фадеев.

По его словам, позиция СПЧ заключается в том, что таких детей принимать в школу нельзя, надо их выучить русскому языку до такой степени, чтобы они были в состоянии освоить программу.

Это не нарушение прав детей, наоборот, это попытка исполнить право любого ребенка учиться в школе, получить среднее образование, — резюмировал Фадеев.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что считает необходимым устранить пробелы в законодательстве и предусмотреть механизмы для организации обучения детей иностранцев в зависимости от их знания русского языка. Он напомнил, что в соответствии с российским законодательством детей из семей мигрантов принимают в детские сады и школы на общих основаниях, как и детей россиян, однако большинство их не знает русского языка, обособлены от сверстников и зачастую ведут себя агрессивно.