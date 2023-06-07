Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев заявил, что СПЧ поддерживает запуск бесплатных курсов по русскому языку для детей мигрантов до того, как их принять в школу, передает РИА Новости. Он отметил, что согласно законодательству дети имеют право учиться в школе, но не смогут обучаться там без знания русского языка.
Похоже, что половина детей с миграционной историей, это и граждане России и те, кто не получил гражданство, похоже, от половины до 3/4 этих детей знают русский плохо или не знают совсем, и учиться они не могут, не зная языка, — сказал Фадеев.
По его словам, позиция СПЧ заключается в том, что таких детей принимать в школу нельзя, надо их выучить русскому языку до такой степени, чтобы они были в состоянии освоить программу.
Это не нарушение прав детей, наоборот, это попытка исполнить право любого ребенка учиться в школе, получить среднее образование, — резюмировал Фадеев.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что считает необходимым устранить пробелы в законодательстве и предусмотреть механизмы для организации обучения детей иностранцев в зависимости от их знания русского языка. Он напомнил, что в соответствии с российским законодательством детей из семей мигрантов принимают в детские сады и школы на общих основаниях, как и детей россиян, однако большинство их не знает русского языка, обособлены от сверстников и зачастую ведут себя агрессивно.