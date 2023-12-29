В России усилят контроль за деятельностью коллекторов Правительство России приняло положение о контроле за деятельностью коллекторов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России утвердило новое положение о контроле за деятельностью коллекторов, сообщили в пресс-службе кабмина. Отмечается, что документ был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Согласно тексту положения, коллекторам будут присваивать категории риска в зависимости от нарушений, допущенных в процессе работы.

Коллекторам могут присвоить четыре категории риска: высокий, значительный риск, средний и низкий. В отношении них будут проводиться проверки и профилактические мероприятия, в том числе информирование и консультирование. В пресс-службе правительства уточнили, что контроль деятельности коллекторов будет осуществлять служба судебных приставов. Кроме того, ведомство также будет контролировать деятельность кредитных и микрофинансовых организаций в сфере возврата задолженности.

Постановление подготовлено с учётом норм федерального закона, принятого в августе 2023 года для обеспечения защиты прав заёмщиков, — уточнили в кабмине.

Финансовый эксперт Андрей Пономарев ранее рассказал, как правильно общаться с сотрудниками коллекторских агентств. Он рекомендует гражданам не прятаться от коллекторов, так как в случае необходимости они могут обратиться к судебным приставам. Кроме того, со временем сумма долга будет нарастать.