Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков из ЕС и Великобритании

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Правительство России приняло решение продлить запрет на въезд в РФ грузовиков из ряда стран, сообщили в пресс-службе кабинета министров. Под ограничение попали грузовики из Евросоюза, Великобритании, Норвегии, а также с Украины. Отмечается, что запрет был введен в 2022 году в качестве ответной меры на аналогичные ограничения со стороны западных держав.

Правительство продлило запрет на въезд грузовиков в Россию из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Представители правительства России также подчеркнули, что ограничение не распространяется на грузовики, перевозящие почту и гуманитарные грузы. Кроме того, кабмин разрешил пересекать границу транспортным средствам технической поддержки для перевозки оборудования, а также автомобилям спортивных команд.

Как сообщалось ранее, власти Литвы запретили пустым грузовым автомобилям пересекать границу с Россией и Белоруссией. Запрет распространяется на все транспортные средства, зарегистрированные в странах Евросоюза. Исключение делается для грузовиков, которые перевозят товары через таможенную территорию ЕС или за ее пределы.