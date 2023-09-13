Появилось видео встречи Путина с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Владимир Путин с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном перед началом посещения космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный, кадры рукопожатия глав двух государств опубликовало РИА Новости. Церемония встречи состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.

Я очень рад вас видеть, — сказал Путин Ким Чен Ыну.

Лидер КНДР, в свою очередь, поблагодарил Путина за приглашение посетить Россию и теплый прием, «несмотря на занятость».

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток накануне. Северокорейский лидер пересек российскую границу на бронепоезде, как это делал его отец Ким Чен Ир. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в ходе визита главы двух государств встретятся «один на один», будет «официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына», но при этом пресс-конференции по итогам переговоров не планируется.

В Кремле также сообщили, что российский и северокорейский лидеры обсудят двусторонние отношения и международные дела, но не стали уточнять, какие именно вопросы будут на повестке дня. В МИД России допустили, что одной из тем обсуждения может стать проект железной дороги «Хасан — Раджин». Кореевед Юрий Лямин предположил, что в ходе встречи лидеры могут затронуть вопросы торгово-экономических и военных связей.