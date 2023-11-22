Появилось видео поражения экипажем Т-80 опорного пункта ВСУ Т-80 Северного флота поразил опорный пункт ВСУ

Фото: МО РФ

Минобороны РФ опубликовало кадры поражения опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) экипажем модернизированного танка Т-80БВМ гвардейской бригады Северного флота. Танкисты российской группировки войск «Юг» накрыли противника на Артемовском направлении огнем с закрытой позиции, указали в оборонном ведомстве.

Артемовское направление. Экипаж одного из танков ведет огонь с закрытой огневой позиции по опорному пункту ВСУ. Разведка целей и корректировка огня осуществляются с использованием беспилотных летательных аппаратов, — отмечается в сообщении.

В Минобороны добавили, что слаженная работа группировки «Юг» позволила танкистам поразить минометный расчет и блиндаж с личным составом ВСУ. Армия России уверенно держит оборону, подчеркнули в МО.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия несет колоссальные потери в зоне проведения спецоперации. По его словам, с начала ноября противник потерял свыше 13 700 человек, порядка 1800 единиц различного вооружения и военной техники. Все попытки ВСУ осуществить десантную операцию на Херсонском направлении потерпели крах. Одновременно с этим ВС РФ продолжают улучшать свои позиции, добавил министр.