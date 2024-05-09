«Повернул реку вспять»: Захарова раскрыла, как Путин спас Россию Захарова: Запад готовил РФ судьбу Украины, но Путин смог «повернуть реку вспять»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Запад готовил для России «историческую амнезию», как это произошло с Украиной, но президент РФ Владимир Путин «повернул реку вспять», заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, вступив в должность главы государства после событий конца 1980-х — начала 1990-х годов, Путин вернул стране память и достоинство, за которое боролись ветераны Великой Отечественной войны.

Мы во многом сами забыли о собственной истории, и поэтому пришлось много наверстывать. И это стало возможным благодаря колоссальной роли президента РФ Владимира Путина, который, на мой взгляд, вложил душу и сердце в то, чтобы вернуть нашей стране и память, и то самое достоинство, за которое боролись наши ветераны. Говорят, можно реки вспять повернуть. Вот мне кажется, он сумел, — он развернул этот поток, — сказала она.

Захарова отметила, что убедиться в том, что она не преувеличивает, можно на примере Украины, которая пошла уготованным Западом путем. По ее словам, жителей этой страны «течением унесло», и России была уготована «такая же историческая амнезия».

Захарова в честь 79-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне пожелала ветеранам «сил, здоровья, семейного тепла». Дипломат подчеркнула, что в стране всегда будут чтить память тех, кто уже покинул этот мир.

Захарова ранее заявила, что послам и официальным представителям недружественных стран приглашения на парад Победы направлять не стали. Он подчеркнула, что это не относится к ветеранским общественным организациям этих государств.