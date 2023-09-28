Постпред РФ Ульянов: санкции Запада помогли России развить авиапром

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Санкции Запада стимулируют развитие многих сегментов промышленности России, включая авиационную, написал постпред РФ в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале. Дипломат дал свой прогноз на 2030 год.

Западные санкции служат мощным стимулом для быстрого развития многих сегментов российской промышленности, в том числе авиационной промышленности, которая будет базироваться на компонентах российского производства. К 2030 году Россия будет производить более 140 ближнемагистральных самолетов на основе собственных технологий, — сообщил Ульянов.

Ранее сообщалось, что нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» в Болгарии, вероятно, сможет продолжить переработку российской нефти до октября 2024 года. Депутаты рассмотрели поправку в законопроект, который регулирует поставки российской нефти для предприятия. Согласно предложенному решению, «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» должен обеспечить плавный переход к переработке нефти из других источников до 1 октября 2024 года, когда планируется полное прекращение поставок российской нефти.