Посольство РФ: США не нужна правда о подрыве «Северных потоков»

Фото: Yang Chenglin/Xinhua/Global Look Press

Москва считает, что Белый дом не заинтересован в том, чтобы правда о диверсии на газопроводах «Северный поток» стала достоянием общественности, заявило в Telegram посольство РФ в Вашингтоне. Об этом говорят многочисленные «анонимные вбросы» в американские СМИ, отметили в дипмиссии.

События последних недель, в том числе многочисленные «анонимные вбросы» в местные СМИ, лишний раз подтверждают, что Белый дом не заинтересован в том, чтобы неудобоваримая истина о заказчиках и исполнителях этой диверсии стала достоянием широкой общественности, — подчеркнули российские дипломаты.

Они считают неслучайными заявления Белого дома о достигнутых за 2022 год успехах США в укреплении энергобезопасности партнеров в Европе. Такими речами подтверждается то, что Вашингтон спровоцировал серьезнейшие проблемы в глобальной энергетике. При этом рекордные отгрузки американского СПГ для Европы подаются как «манна небесная», считают в дипмиссии.

США пытаются тотально перекроить сырьевые рынки, создавая образ общего внешнего врага. При этом Вашингтон, добавили в дипмиссии, «не стесняется выкручивать руки союзникам», заставляя подписывать «кабальные» условиями контрактов.

Неумение по-честному добиваться конкурентных преимуществ заставило недоброжелателей России перейти к радикальным шагам. Речь идет о запретах на импорт российской продукции и введении «ценовых потолков» на углеводороды, заключили в посольстве РФ.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ориентируется прежде всего на свои контакты с Индией в экономических вопросах, а не на информацию СМИ. Так он прокомментировал решение Индии поддержать санкции Запада против России, в том числе ценовой потолок на нефть из РФ. Песков подчеркнул, что президент Владимир Путин уже принял решение на этот счет.