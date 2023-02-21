После послания Путин провел личную встречу с Матвиенко Песков сообщил о встрече Путина с спикером Совфеда Матвиенко

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Песков. На встрече обсуждались основные положения озвученного 21 февраля послания Федеральному собранию.

Матвиенко подробно информировала президента об итогах работы Совфеда в 2022 году и о планах верхней палаты парламента на весеннюю сессию.

Встреча состоялась сразу после двухчасового выступления президента.

Валентина Матвиенко заявляла журналистам, что после сегодняшней речи Путина Совфеду предстоит работа по изменению законодательства. Она заверила, что у государства есть достаточный бюджет для того, чтобы обеспечить и оборонные статьи, и отвечать по социальным обязательствам перед населением.

Во время послания Путин объявил, что минимальный размер оплаты труда в России будет увеличен на 18,5% и составит 19 242 рубля, а также предложил предоставлять материнский капитал в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях семьям, где дети рождались с 2007 года, когда программа начала действовать в РФ. Он добавил, что с 1 февраля материнский капитал проиндексирован на 11,9%.