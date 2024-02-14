Посла Узбекистана вызвали в МИД России из-за слов ректора о русскоязычных МИД РФ выразил протест послу Узбекистана из-за оскорбительных слов ректора вуза

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Ботиржон Асадов

Министерство иностранных дел России вызвало посла Узбекистана в Москве Ботиржона Асадова, сообщила пресс-служба ведомства. Дипломату выразили протест из-за резких высказываний ректора республиканского университета журналистики Шерзода Кудратходжаева в адрес жителей его страны, которые не владеют узбекским языком.

Как подчеркнули в МИД РФ, Асадов охарактеризовал жителей Узбекистана, не разговаривающих на государственном языке, в крайне «оскорбительной и неприемлемой форме». В ведомстве добавили, что любые попытки извне или изнутри поссорить народы двух государств обречены на провал.

Выражено убеждение, что с рассуждениями Ш. Кудратходжаева не согласно подавляющее большинство населения дружественного и союзного нам Узбекистана. Мы ни в коем случае не отождествляем заявление указанного деятеля с настроем многонационального народа республики, — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее сообщалось, что посол Израиля в Москве Симона Гальперин будет вызвана в МИД РФ в связи с неприемлемыми высказываниями. Как подчеркнули в министерстве, заявления дипломата граничат с вмешательством во внутренние дела России. Особое возмущение в ведомстве вызвали неуважительные высказывания Гальперин об усилиях Москвы по разрешению судьбы заложников в секторе Газа.