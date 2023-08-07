Поручителей погибших участников СВО освободят от обязательств по кредитам В Госдуме предложили освободить от выплат по кредитам поручителей погибших и тяжело раненных участников СВО

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому поручители погибших или тяжело раненных участников спецоперации ВС РФ на Украине будут освобождены от обязательств по кредитам, о чем свидетельствуют данные с официального сайта нижней палаты парламента. В пояснительной записке сказано, что до сих пор такие меры касались лишь непосредственно участников боевых действий.

В процессе применения положений указанного Федерального закона № 377-Ф3 выявляются случаи нераспространения защиты прав военнослужащих и перечисленных в законе лиц на обязательства, возникшие из договора поручительства, стороной которого является указанный военнослужащий, — сказано в документе.

Авторы инициативы считают несправедливой существующую сейчас практику, поэтому предложили распространить нормы закона № 377-Ф3 и на поручителей. Если законопроект примут, поручитель участника СВО, который погиб или признан инвалидом I группы, будет освобожден от обязательств по договору поручительства.

Ранее в Госдуме предложили внедрить льготы для работодателей, которые будут трудоустраивать участников спецоперации. Предполагается, что их приравняют к социальным предпринимателям. Мера должна сделать более привлекательным трудоустройство демобилизовавшихся бойцов, включая добровольцев и гражданских специалистов, обеспечивавших выполнение задач спецоперации.