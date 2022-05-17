«Поросята из Евросоюза»: Володин о продовольственном кризисе Володин предрёк Евросоюзу проблемы с продовольствием и «рост цен имени Байдена»

Вячеслав Володин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на желание Европы помочь Украине вывезти запас пшеницы для освобождения площадок хранения нового урожая. По его мнению, «циничное предложение» ЕС оставит страну без запасов, поскольку ситуация с пшеницей в этом году непредсказуема.

Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь. Жители Украины окажутся без запасов зерна, а что касается будущего урожая, во-первых, им до него ещё надо дожить, а во-вторых, у них отсутствуют дизельное топливо и бензин для проведения посевных работ, — написал Володин в своём Telegram-канале.

По мнению политика, предложение генсека ООН смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном с Украины по морскому пути является выгодным только для ЕС. В результате таких действий выиграют только страны Европы: зерна у них нет, так же как и удобрений — они в большинстве своём российские, считает Володин.

Спикер Госдумы прогнозирует, что новые санкции «ничем хорошим для Европы не закончатся». Следом последует рост цен на энергоносители, а к концу года появятся проблемы с продовольствием, считает Володин.

Брюссель поддержал политику санкций Вашингтона. Взамен получил рост цен имени Байдена, — подытожил политик.

Ранее днём стоимость пшеницы на европейских рынках достигла €435, побив таким образом рекорд. Такого показателя достигла стоимость тонны зерна на одной из западных бирж. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая: тогда цена установилась на отметке в €422 за тонну.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что конфликт на Украине, засуха и последствия пандемии коронавируса могут привести к голоду во всём мире. Она спрогнозировала самый сильный продовольственный кризис со времён Второй мировой войны.