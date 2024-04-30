«Пороки не сокрыть»: Милонов предложил проверять ориентацию депутатов Милонов поддержал идею проверять ориентацию чиновников и депутатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

В России нужно ввести проверку сексуальной ориентации не только чиновников, но и депутатов, заявил Telegram-каналу «Подъем» зампред думского комитета по вопросам семьи Виталий Милонов. Так он отреагировал на аналогичную идею главы комитета ГД по информполитике Александра Хинштейна. Милонов отметил, что в силу определенной публичности госслужащие не смогут «сокрыть покроки».

Я, в целом, конечно, поддерживаю. И еще хотел бы добавить, что сексуальную ориентацию обязательным образом любых чиновников и депутатов всех уровней надо проверять. Набором тестов. Психолог может проверить. Чиновникам же не скрыться ни от чего. Со знающими все и вся журналистами и общественниками нам не сокрыть какие-то свои пороки, — уточнил Милонов.

Ранее Александр Хинштейн выразил мнение, что перед назначением чиновников и педагогов нужно проверять на сексуальную ориентацию. Политик сказал, что в такой мере нет ничего предосудительного.

Он подчеркнул, что считает недопустимой для сторонников ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) работу в учреждениях, связанных с воспитанием и формированием детей и молодежи. Депутат объяснил, что у подрастающего поколения еще не окрепшая психика и не сформированы ценностные ориентиры, поэтому важно ограничить влияние на них представителей секс-меньшинств.