Поражение бронемашины ВСУ вертолетом Ка-52 под Донецком попало на видео МО РФ показало кадры поражения бронемашины ВСУ вертолетом Ка-52 под Донецком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны РФ опубликовало видео работы экипажа ударного вертолета Ка-52 ВКС России на Донецком направлении, сообщает РИА Новости. На кадрах видно попадание ракетами «Аллигатора» в бронемашину Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В полутораминутном ролике демонстрируется загрузка боекомплекта вертолета и его вылет на боевое задание. Затем показаны пуски ракет с борта «Аллигатора» и поражение украинской бронемашины, о чем словами «прямое попадание» докладывает голос по рации. На видео продемонстрирован доклад штурмана-оператора Ка-52М с позывным Фрукт.

Выполнили вылет в составе ударной группы: вертолет Ка-52, вертолет Ми-28, вертолет Ми-8. Нанесли авиационный удар по взводному опорному пункту противника с целью поддержки продвижения сухопутных войск. <...> Взводный опорный пункт был уничтожен, — отметил он.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, как железнодорожники Центрального военного округа первыми в зоне специальной военной операции на Украине стали запускать дроны для разведки без остановки бронепоезда. Беспилотники способны собирать данные в пяти километрах от движущегося поезда для выявления действий диверсантов. Бронепоезд сопровождает как военные грузы, так и пассажирские поезда.