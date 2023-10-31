«Понимание приходит»: в Совфеде высказались об усталости Европы от Украины Сенатор Цеков: говорящих об усталости Европы от Украины политиков станет больше

Фото: Совет Федерации РФ

Сергей Цеков

Все больше политиков будут высказываться о том, что Евросоюз устал от Украины, к ним приходит понимание сложившейся ситуации, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его мнению, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, ранее также рассуждавший о скептицизме ЕС по украинскому вопросу, постеснялся сказать, что на самом деле происходит экономическое послабление Европы, но не России.

Многие понимают, что США спровоцировали конфликт и для ослабления России и Европы. Понимание приходит. Все они люди, причем нередко случайно оказывающиеся на государственных должностях. Как простые люди, они боятся США и высказывать свою точку зрения. Те, которые набираются смелости и по-настоящему являются государственными людьми в этих европейских странах, начинают говорить правду. Вот Фицо говорит правду. Это всем понятно, — считает Цеков.

По мнению сенатора, Германия и Франция, будучи полноценными участниками конфликта, уже не могут свернуть с этого пути при действующих правительствах, в то время как другие озвучивают неприятные для них факты.

Если бы они смогли отсеивать свою точку зрения до конца и искать союзников в Евросоюзе, то, думаю, процесс поддержки Украины быстрее бы закончился, и это было бы однозначно в пользу Европы, — подытожил Цеков.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что участники заседания Европейского совета встретили очередное выступление президента Украины Владимира Зеленского 26 октября без интереса. По словам политика, во время обсуждения Киева в ЕС ощущалась «ужасная усталость». Премьер-министр указал на беспомощность ЕС в отношении Украины. Организация безвольно копирует внешнюю политику США, не имея своей, в результате чего выдает Киеву оружие и деньги, не предлагая никакого плана, подчеркнул Фицо.